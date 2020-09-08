永豐銀深耕綠色金融 融資太陽能電廠約4200座

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行正式成為首家加入 PVGSA 的銀行業者。永豐銀行資深副總經理歐陽子能今（8）日於 PVGSA 會員大會中表示，永豐以三大創新驅動綠能產業發展，鎖定「創能、儲能、潔能」深耕綠色金融，至 6 月底，已融資合作太陽能電廠約 4200 座。

歐陽子能指出，響應政府力推綠色能源，永豐自 2012 年起陸續啟動光電建置合作案並與各縣市共同推廣，致力打造綠色金融生態圈。創業界之先，成為首家與台南市及桃園市簽訂合作備忘錄的金融業者，並協同台灣北、中、南主要工業區共同舉辦太陽能融資說明會，推展綠能、善盡企業社會責任。

至 6 月底，融資合作太陽能電廠約 4200 座、總發電量逾 1.25 GW（百萬瓩）。而今年 7 月，永豐銀行更首度結合民間交易、促成全台首件綠電交易融資案，協助企業接軌 RE100（百分之百再生電力）國際潮流。歐陽子能表示，迄今已連續四年獲經濟部能源局「光鐸獎」，另獲金管會「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業及再生能源產業特別獎等多重肯定。

永豐銀行表示，永豐積極跨界搭起綠色橋樑：初期支援太陽能產業鏈上游零組件與下游系統建置廠商，同時為企業或個人家戶建置太陽光電廠提供必要的金融服務，中期則配合政策首創過橋融資（bridge loan）減輕建置電廠的資金負擔，並發行綠色債券力挺綠能環保相關投資案，去 (2019) 年起，則籌組多起大型太陽能電廠聯貸案以深耕綠色金融服務，建置類型從屋頂型逐漸跨向地面型並持續擴大規模，希望達成全年新增 2.2 GW（百萬瓩）的政策目標。

