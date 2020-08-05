中鼎聯手法商阿爾斯通 再拿下捷運萬大線第二期機電工程

全台最大統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團，聯手法商阿爾斯通，承攬台北捷運「萬大線第二期機電系統工程」，合約金額 149 億元，預定 2028 年底完工。

中鼎指出，承攬台北捷運「萬大線第二期機電系統工程」，是繼 2018 年承攬該線第一期機電系統工程後再度得標，此萬大線（萬大 - 中和 - 樹林線）二期工程係接續一期工程，合約金額 149 億元，預定 2028 年底完工，將連結新莊線，成為新北捷運「三環三線」計畫第一條成功串連的交通環線，可與既有的新店線、環狀線、土城線、新莊線轉乘，促進大台北地區捷運路網發展的完整性，提供民眾更安全便捷的運輸服務。

中鼎與阿爾斯通公司已有多次合作經驗，並完成台北捷運新蘆線、南港線東延段，以及台中捷運烏日文心北屯線等工程，此次雙方再合作，順利承攬標案。

中鼎集團指出，台北捷運萬大線屬中運量無人駕駛系統，第二期工程長 13.3 公里，將設 13 座車站；加上施工中的第一期工程，全線長 22.8 公里，共有 22 座車站及一座機廠。最新取得此標案為全系統機電標案，工程內容涵廣，中鼎將負責供電、通訊、自動收費、軌道工程、機廠設備，與阿爾斯通共同執行系統整合與管理等工作。

中鼎深耕交通統包工程市場，擁有執行公民營大型交通工程專案的豐富技術與經驗，服務範圍含括大眾捷運系統、軌道、機場、高速鐵路等建設，提供專業的機電系統設計、採購、建造施工、測試及試車等全方位服務。

同時，中鼎在捷運領域，中鼎自 1989 年台灣第一條捷運木柵線，及至後續的板南線、新蘆線、淡水信義線、松山新店線、台中捷運烏日文心北屯線及淡海輕軌等工程，皆有積極的參與和貢獻，並將實績擴展至海外的新加坡和吉隆坡等地。