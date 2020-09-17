〈台股盤前〉電子點火主導盤勢 挑戰「萬三」需靠量能神助陣

台股昨 (16) 日靠台積電 (2330-TW) 獨挑大樑，帶領加權指數收在 12976 點歷史新高，站穩所有均線之上，在內外資聯手買超拉抬下，台股可望朝「萬三」叩關，但由於資金主要集中電子、蘋概標的，傳產、金融略顯無力，多頭氣勢能否延續，須看量能是否進一步放大。

受美股科技股回神、台積電 ADR 大漲激勵，台股昨天在台積電點火領航下，激勵指數大漲 131 點，盤中攻克 13000 點後，近關情怯拉回整理，但終場仍收在 12976 點，站上歷史新高。

今 (17) 日包括台積點等 5 檔個股將進行除息交易，預估指數將蒸發 21.7 點，但在美股持續偏多，電子股點火下，指數可望朝萬三叩關，預估台積電可望短期內完成填息。

分新台幣在熱錢湧入挹注下升勢銳不可擋，昨天新台幣兌美元有直逼 29 元整數關卡趨勢，新台幣強彈讓台股也受惠，盤中指數靠在權值股、蘋概族群拉抬下，點燃多頭氣勢。

分析師指出，台股重拾漲勢除與美股反彈有關，主要仍靠蘋果新品與台積電強力拉抬，在外資回補、壽險、投信等內資助攻下；此外，外資期貨淨多單攀升至 3.2 萬口，與現貨步調一致，透露外資看多台股後市。

從成交量來看，上市集中市場昨日成交量仍維持在 2000 億元高水位，後續指數是否上攻須看量能是否有效放大，如能進一步擴大至 2300 億元，或有機會引領指數站穩 13000 點。

