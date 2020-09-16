〈2020百貨周慶〉統一時代近3月業績收斂 拚檔期業績持平去年

統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店今 (16) 日宣布，今年周年慶大檔將於 9 月 24 日開跑，首次結合集團資源與高雄夢時代聯合舉辦周年慶，是史上最高回饋，統一時代百貨台北店總經理王寶銘表示，上半年業績受新冠肺炎疫情衝擊衰退約 10%，不過，近 3 個月衰退幅度收斂，目標此檔期業績要達與去年同樣水準，填補上半年營運缺口。

王寶銘說，上半年業績衰退約 10%，不過，6 月起明顯回升，至 8 月衰退幅度已收斂至 6%，目前穩定復甦，為了擴大周慶回饋深度，首次與高雄夢時代聯合舉辦周年慶，並將活動時間較往年提前，儘管檔期共縮短 5 天，但聚焦 21 天的檔期中給出較深的回饋，樂觀看將創造好成績。

王寶銘進一步透露，隨著消費模式改變，11-12 月將有其他行銷計畫推出，打破以往傳統促銷方式，改為「檔期能短就不長」，藉此更靈活操作促銷，讓每個檔期做到檔檔精彩，而檔期縮短也可能將是常態。

目前統一時代百貨台北店會員數共 65 萬人，APP 會員則有 20 萬人次，聯名卡也發出 19 萬張，未來將透過統一集團錢包支付資源，擴大數位支付布局。

統一時代百貨台北店今年周年慶強打化妝品 2000 送 300、全館 3000 送 400 滿額回饋，並加碼以紙本振興券消費滿 3000 元送 400 元折抵券，回饋達 26.6%。