統一超、全家8月營收同創高 Q3旺季有望寫新猷

超商業者處在傳統旺季，營運維持熱絡表現，統一超 (2912-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收為 226.37 億元，月減 1.84%，年增 2.14%，創下單月第三高紀錄，而全家(5903-TW)77.28 億元，月減 1.34%，年增 12.81%，也創單月次高，法人估超商第三季營收有望再寫單季新高紀錄。

統一超表示，7-ELEVEN 受惠持續展店並掌握節慶國旅商機，超商本業營收接連創新高，其中，8 月營業額更雙位數強勁成長，反映規劃振興隨取卡與三大支付立折等行銷策略奏效，帶動鮮食、常溫飲料、啤酒及零食等品類銷售。

另一方面，除了受疫情影響的轉投資事業菲律賓 7-11，統一速達、博客來、酷聖石、21 世紀和 DUSKIN 樂清等均穩定成長，其中，博客來適逢 8 月周年慶，在節令美食、娛樂電玩和電子書熱銷帶動下，業績較去年同期成長近 10%，而 DUSKIN 樂清因環境衛生意識上揚，酒精和除菌等相關商品業績年增超過 20%。

7-ELEVEN 強調，正持續擴大經營 OPEN POINT 熟客生態圈，受惠 OPEN POINT 跨通路集點效益擴大，OPEN POINT 會員於 8 月突破 900 萬名，原定年底前千萬名會員目標可望提前達標，順勢帶動使用電子支付工具交易金額較去年同期成長近 20%。

另一方面， 7-ELEVEN 耕耘冷凍食品經營滿足個人化與小家庭餐食需求等作法，帶動鮮食業績成長超過 10%，而電商持續優化交貨便和賣貨便服務，提升使用頻率，業績成長近 10%。

進入 9 月後，統一超仍強調優化會員服務，將陸續推出多樣化的生活提案與服務，維持業績穩定成長動能。