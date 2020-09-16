傳鴻海擬競標馬來西亞晶圓代工廠 公司未證實

根據中國媒體報導，鴻海 (2317-TW) 集團傳出，擬參與馬來西晶圓代工廠亞矽佳晶圓 (Silterra Malaysia Sdn Bhd) 的競標投資案，對此，鴻海發言體系未證實此消息。

微信公眾號《半導體行業觀察》今 (16) 日引述消息人士指出，鴻海集團旗下富士康，和德國的 X-FAB、與馬來西亞當地的 Green Packet Bhd 和 Dagang Nexchange Bhd(DNeX) 財團，正在競購 Silterra，消息也獲不少中國媒體引用。

馬來西亞矽佳晶圓 (Silterra Malaysia Sdn Bhd) 是一家晶圓代工廠，據官網資料，根據 IC Insights 統計，產值排名全球第 16，生產產品應用包含消費電子，數據通信網絡、工業、醫療等領域。

根據當地法規要求，Silterra 的工廠需由當地企業或政府控股，因此，任何外國參與者，僅能持有 Silterra 的少數股權。

鴻海方面未證實此消息，不過，鴻海集團目前在半導體規劃佈局上，朝 IC 設計、製程設計等「輕資產」方向發展，董事長劉揚偉更指出，IC 設計雖然很多與製程有關係，必須得跟晶圓廠有很緊密的配合，但不會是資本上的配合。