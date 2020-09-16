〈蘋果新品發表〉首推5奈米A14仿生晶片 法人：台積電主要受惠

蘋果於台北時間 16 日凌晨 1 時舉辦線上新品發表會，國泰證期研究部今 (16) 日分析，此為蘋果首次推出 5 奈米 A14 仿生晶片，以全面優化硬體效能和軟體服務，台積電 (2330-TW) 仍是主要受惠股。

國泰證期說明，蘋果首次推出 A14 仿生晶片使用於新一代 iPad，主要由台積電 5 奈米代工，填補美中貿易趨嚴下滑訂單空缺，目前 5 奈米產能約 60000 片，預期未來會擴充產能至 80000 片，台積電最為受惠。

國泰證期進一步指出，台積電受惠原因主要原因有三點，(1) 第三季受惠於華為客戶急單和 Apple 筆電訂單，(2) 目前 5 奈米和 7 奈米產能利用率滿載，全年展望將成長 20% 以上，以及 (3) 考量未來 2 年 5G 手機、HPC 需求強勁以及美國設廠因素，上修其今年資本支出至 160-170 億美元，對台灣相關半導體設備股也呈正向激勵效果。

國票投顧則認為，蘋果新發表的 iPad Air 的 A14 處理器採台積電最新 5 奈米製程，各項效能大幅升級，明顯優於市場的筆電，預期蘋果年底將推出自行開發的 ARM 架構 CPU，同樣採台積電 5 奈米製程，並將用於未來新推出的 MacBook 和 iPad Pro。