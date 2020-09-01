夏普即將迎接108週年 戴正吳公布未來八大發展重點

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (6753-JP)，即將在 9 月 15 日迎來創業 108 年紀念日。夏普公司董事長兼營運長的戴正吳，週二 (1 日) 發表未來願景，計畫在「智慧家庭」、「健康」等 8 個領域來作出強化。

戴正吳在一封公開信中提到，夏普的新體制從 2016 年 8 月展開，至今已過了 4 個年頭。為了公司下一個 100 年的持續成長，不僅在業務展望方面全新訂立「用 8K+5G 與 AIoT 來改變世界」的目標，為了實現也一路推動「事業變革」(Transformation)。

具體來說，以電視及白色家電、智慧型手機、OA 機器等原有事業為基礎，在「8K 機器及技術的開發」、「AIoT 機器的擴充」、「AIoT 平台的建構」方面努力至今。此外，也進行了「8K+5G 系統的創出」、「5G 關連業務的展開」、「COCORO LIFE 服務的擴大」、「雲端服務的強化」，透過這樣的努力，原本單純以硬體及軟體為主的事業，也進一步發展為結合了硬體、軟體與服務的系統，更著實的變革為解決方案事業。

至於今後發展，除了夏普原本就拿手的「智慧家庭」(Smart Home)、「娛樂」(Entertainment)、「智慧辦公室」(Smart Office) 之外，也將進一步在「健康」(Health)、「教育」(Education)、「安全」(Security)、「產業」(Industry)、「車用」(Automotive) 方面作出更進一步的強化，要在每個領域構築新的服務及解決方案。

特別是為了解決目前新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的影響，以及日本等先進國家都面臨到的高齡化等社會問題，希望將努力重點放在健康、醫療及看護等領域。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

戴正吳希望透過在前述 8 個事業領域上的努力，來向客戶們提供只有夏普才做得到的全新附加價值，為社會帶來貢獻。致力要讓事業展望走向「具體化」(Realization)。