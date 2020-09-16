〈財報〉聯邦快遞Q1獲利、營收井噴 橫掃華爾街預期 盤後大漲8%

聯邦快遞 (FDX-US) 週二 (15 日) 發佈 2021 會計年度第一季 (8/31 止) 財報，營收、獲利均遠大於華爾街最高預期，激勵盤後股價大漲 8% 左右。

2021 財年 Q1 財報關鍵數據

(GAAP)

營收 193 億美元

營業利益 15.9 億美元

營業利潤率 8.2%

純益 12.5 億美元

稀釋後 EPS 4.72 美元

(NON-GAAP)

營收 193 億美元

營業利益 16.4 億美元

營業利潤率 8.5%

純益 12.8 億美元

稀釋後 EPS 4.87 美元

聯邦快遞的獲利反映電子商務在 Covid-19 推動下爆炸式的成長。分析師先前預期，在 Covid-19 推動下，聯邦快遞 EPS 將自上一季的 1.8 美元提升到 2.70 美元，營收 175 億美元，但實際結果遠高於此預期。

花旗分析師 Christian Wetherbee 週二研究報告稱聯邦的報告「橫掃千軍」，「持續的貨運量增長的優勢和附加費的完整季度非常正面反映在 Ground 部門獲利和利潤上。」他也預期 UPS (UPS-US) 股價也會隨聯邦快遞的財報有正面表現。UPS 週二盤後應聲上漲 4%，報 168.25 美元。

聯邦快遞 Ground 部門負責處理沃爾瑪 (WMT-US) 等零售商的電商包裹，其第一季每日平均包裹量增長 31%，達 1160 萬個包裹，每個包裹的營收成長 2% 至 9.33 美元。

疫情顛覆聯邦快遞和 UPS 這類的營運，原本獲利較豐厚的企業包裹運送服務枯竭，但成本較高的送貨上門個人包裹量暴增，因大量勞工居家防疫，並透過網購取得所有辦公、居家必需品，包括辦公室家具到健身器材，乃至零食餅乾甚至寵物食物等。

一般而言，送貨上門的成本較高，因為此類包裹數量較少、停靠點間距較遠，但在包裹數量增加以及對自動化分揀中心和路程優化等項目增加投資後，這些成本被壓低。Edward Jones 分析師 Matt Arnold 認為，聯邦快遞應該已經擺脫最沉重的獲利壓力。

公司展望

聯邦快遞沒有提供 2021 財年的獲利預期，而該年度資本支出預期增加 2 億美元，達 51 億美元，因計畫增加運載能力以對應上升的包裹量水準。

華爾街先前預期，聯邦快遞 2021 財年 EPS 11 美元，但這樣的預估在本季財報公布後，應會獲得修正。

聯邦公司副總裁兼財務長 Alan B. Graf, Jr. 表示，「雖然第一季商業需求改善，但不確定性持續，困擾著我們預測全年獲利的能力。然而，我們預期會持續受益於聯邦快遞在美國與國際包裹和貨運市場上的強大地位、收益率改善機會和成本管理舉措。」