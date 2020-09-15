油市前景脆弱 IEA下修下半年需求預期至每日9170萬桶

國際能源署 (IEA) 週二 (15 日) 發布最新月度報告，稱因疫情爆發阻礙需求復甦，全球石油市場前景已變得更加脆弱，因此下調下半年需求預期，其中又以 Q4 下修幅度較大。

IEA 將今年全球石油需求增長預期下調至 9170 萬桶 / 日，較去年同期減少 840 萬桶 / 日，縮幅高於上月預期的 810 萬桶 / 日，IEA 認為，因部分國家疫情再起，遠程辦公的工作型態削弱航空需求，預計 Q3 和 Q4 需求分別減少 10 萬桶 / 日和 60 萬桶 / 日。

IEA 下調需求預期，凸顯出 OPEC + 所面臨的艱難挑戰。自疫情爆發以來，OPEC + 已實施大幅減產來支撐市場，該組織將在本週稍晚召開會議審查放寬減產後的石油供需情況。

OPEC + 上月因經濟回升跡象浮現，而逐步恢復石油供應，報告指出，8 月全球原油供給量增加 110 萬桶 / 日，至 9170 萬桶 / 日。

儘管如此，IEA 表示：「隨著多數輕鬆目標已經達成，我們預計，今年下半年的石油需求復甦將顯著放緩，在確診病例激增情況下，前方道路顯得更加崎嶇。」

IEA 認為經濟放緩情況需要花費數月時間才能完全恢復，航空在內等產業部門甚至不太可能在明年恢復至疫情前的消費水平。

全球石油產量提升和需求前景下滑，意味著原油庫存消耗速度放緩，IEA 目前預計，下半年的潛在庫存消耗量約為 340 萬桶 / 日，較上月預期減少 100 萬。