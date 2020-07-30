港金管局阻升港幣 銀行結餘創四年半新高

受到美元不斷走貶的影響，港幣兌美元匯率再度觸發 1 美元兌 7.75 港幣的強方兌換保證，香港金管局在時隔三周後，周四 (30 日) 再向市場買進 4 億美元，約 31 億港幣，以阻升港幣。

在香港金管局挹注 31 億港幣後，明 (31) 日香港銀行體系戶口結餘將增至 1833.56 億港幣，創下逾四年半新高。

今 (30) 日港幣暫時保持在 1 美元兌 7.7501 港幣。

資料來源: investing.com

分析指出港幣不斷欲升破強方兌換保證，首要因素就是在各國解封後，經濟活動慢慢走向常軌，之前在美元避險的部位開始流出追逐風險，美元也應聲走貶。

另一個因素則是香港近兩年來不斷強化自身在國際金融中心的地位，在資本市場制度進行改革，帶起一波以阿里巴巴為首的陸企自美國回歸香港掛牌，順利將國際資金引進香港市場。

再加上香港資本市場搶搭這波科技股風潮推出恒生科技指數，使得香港資本市場結構出現轉型，也增加國際市場能見度，吸引追逐風險性資金湧進香港市場，刺激港幣走升。

此外，聯準會在今日凌晨布維持各項利率政策不變，並稱受疫情影響的美國經濟前景不溫不火。富國銀行認為，聯準會宣布維持利率保持在低檔且言論偏鴿派，這將擴大美元未來持續走貶的趨勢。

