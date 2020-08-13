晶技7月營收創高 單月稅前盈餘逾1.5億元52個月來新高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 受惠美系客戶市占大幅拉高、利基小型化產品新產能開出，7 月營收達 9.57 億元，創新高，依出貨結構推估，7 月單月稅前盈餘將逾 1.5 億元，為 52 個月來新高，依目前 30.957 億元股本計算，每股稅前賺進約 0.5 元。

晶技 7 月稅前盈餘逾 1.5 億元，月增 36%，年增 84%，前 7 月稅前盈餘 8.27 億元，年增 1.5 倍，每股稅前盈餘 2.69 元。

晶技 7 月營收 9.57 億元，創新高，月增 17.4%，年增 27.16%，前 7 月營收達 56.32 億元，年增 30.35 %；隨著下半年訂單能見度提升挹注，全年營收可望提前突破 100 億元。

晶技第三季營運熱度提升，新產線加入營運挹注下，內部二度調高第三季營收目標達 10%，以上調後的晶技營收季增幅度計算，晶技第三季營收估可達 28.27 億元，年增 16%，將創單季歷史新高。

晶技除在美系客戶市占提高、利基小型化產品新產能開出與良率拉升，搭配聯發科 (2454-TW) 5G 晶片中國市場銷售告捷，TSX(熱敏石英晶體) 產品出貨也增加。

晶技今年資本支出估 11.6 億元，並在桃園平鎮廠增加 5 條小型化石英元件產品生產線，包括 1210、1008 等最具市場競爭力等高加附加價值產品，平鎮廠目前正在等候兩條生產線抵達的裝機，在市場需求不減且晶技市占率擴大同時，有明顯挹注第四季旺季營運的功效。