晶心科明年首認RISC-V權利金 營收估年增逾3成

晶心科 (6533-TW) 總經理林志明今 (22) 日表示，明年將首度認列 RISC-V 權利金，產品應用包括藍芽相關、5G 小基站與指紋辨識等，可望推升營收年增 3 成以上。

林志明表示，今年上半年受疫情影響，客戶開案態度保守，加上中小型客戶財務承受能力較差，帳款支付時程遞延，甚至部分成呆帳，導致營收、獲利衰退，整體上半年仍虧損；晶心科第 1 季稅後虧損 0.38 億元，每股虧 0.89 元。

展望下半年，林志明認為，隨著手機市場回溫，加上 5G 應用帶動，TDDI (觸控暨驅動整合 IC) 需求將快速增長，在客戶量產帶動下，營收與獲利同步看增，法人估，晶心科下半年將轉盈，全年仍可維持獲利，未來更將布局 FTDDI (全屏指紋觸控驅動整合晶片)，卡位新一代顯示技術。

針對 RISC-V 權利金，林志明指出，依過往布局 V3 經驗，從授權金至權利金貢獻，平均發酵期約 4 年，明年開始 RISC-V 將進入收割期，產品應用為藍芽相關、5G 小基站、指紋辨識等，受惠相關產品陸續量產，明年營收可望年增逾 3 成。

面對 Arm 的競爭，林志明說明，2017 年 RISC-V 的高階產品，最多僅能與 Arm 中階產品競爭，不過，隨著大廠採用 RISC-V 意願增加，生態圈明顯擴大，去年高階產品競爭力已可比擬 Arm 的高階產品，看好未來 RISC-V 的競爭優勢將更明顯。