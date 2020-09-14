都會、郊區住宿兩樣情 晶華、雲品推國旅新業務

高力國際最新發布的第三季旅館前景報告 (Hotel Insights)，預料跨國旅遊恐待 2023 年才會完全復甦，台灣都會區旅館營運壓力未見緩解，反觀國內風景區住房率已回溫至 70% 左右，對此，都會飯店積極轉型；晶華 (2707-TW) 積極搶企業員工旅遊訂單，雲品 (2748-TW) 旗下君品也規畫相關國旅方案有成，皇后號遊輪住房專案接單已超過 70% 滿。

晶華指出，集團的營運重點全力鎖定城市度假商機，除了台北晶華日前推出郵輪式度假體驗專案大受歡迎，也在館內全面升級互動式體驗。如藝術課程、瑜珈課程等，力拚導入全領域客層。

另一方面，晶華集結旗下共 14 家酒店將在全台舉辦 5 場企業款待方案分享會，爭取公司行號的員工旅遊、獎勵旅遊行程等業務。

雲品表示，目前日月潭雲品溫泉酒店訂房率站穩旺季需求高檔，前 7 月酒店收入較去年同期已恢復約 90%，而位於台北市中心的君品酒店正積極推動國旅住宿專案，8 月底推出皇后號頂級遊輪饗宴住房專案，規劃 10 月 24 日啟航，訂單已達 75% 滿，將有助提升君品周末住房率。

高力國際統計，上半年來台旅客人次僅 126.2 萬人，年減近 80%，導致台北市觀光旅館住房率從 1 月的 62% 重挫至 6 月僅 20%，旅館平均每房收入由 2815 元跌至 574 元，反觀花蓮等風景區隨著國旅需求大增，住房率已回溫至 70%，旅館平均每房收入可達 3343 元。

高力國際董事總經理劉學龍認為，即便全球逐步解封，在疫情復發的擔憂下，跨境僅以必要的商務為主，各國目前的觀光旅遊活動主要由國旅帶動。