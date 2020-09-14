〈輝達買安謀〉李詩欽：強化競爭優勢 樂見有助產業發展

輝達 (NVDA-US) 宣布將以 400 億美元 (約新台幣 1.16 兆元) 併購軟銀 (SBG) 旗下半導體事業安謀 (ARM)，對此，電電公會理事長李詩欽今 (14) 日出席活動會後受訪表示，站在公會立場，會員、客戶都積極增強自身競爭優勢，認為輝達也是看好未來需求，才會大動作投資，有助產業發展。

李詩欽指出，輝達併安謀應該是考量 AI、增強核心競爭優勢，不過後續發展還要觀察英國政府態度，因為安謀是英國重要企業，若以產業角度來看，近期併購、整合都有助產業強化競爭優勢。

展望下半年，李詩欽表示，雖然全球仍在疫情影響下，但台灣半導體、資通訊產業仍保持穩健，從公會會員反饋來看，第 3 季營運仍不錯，第 4 季則還要觀望，最擔心消費性電子產品受疫情衝擊終端市場需求。

電電公會今也攜手外貿協會等，宣布將在 10 月聯合展出「2020 年台北國際電子產業科技展」、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，更將首次採用線上線下虛實整合方式 (OMO) 進行，李詩欽表示，虛實整合將成為未來展會新常態，雖然今年規模與往年相當，但預期透過線上論壇、採購會，將帶動更多商機。

台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展將在 10 月 21 日到 23 日在南港展覽館 1 館展出實體展覽，同時搭配線上虛擬展。