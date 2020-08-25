國旅市場熱 日月潭雲品今年業績可望持平去年

連鎖飯店業者雲品 (2748-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長盛治仁表示，三大業務餐飲、宴會和君品酒店住房，均因疫情受到不小衝擊，所幸日月潭雲品酒店受惠國旅熱絡，全年業績有望達去年水準，君品也將努力在國旅市場闖出一條活路。

盛治仁指出，過去 4 年台灣入境旅遊市場每年均往上走，雲品住房的年複合成長率達 4.77%、餐飲達 4.39%，持續維持成長，今年比較特殊，上半年很辛苦，除日月潭雲品受影響較小，其他各業務均遭受不小衝擊。

其中，日月潭雲品因主要來客是國內客，5 月疫情趨緩後住房需求轉為熱絡，前 7 月酒店收入與去年同期相比已恢復約 90%，預料全年有機會達到去年水準。

不過，君品酒店因過往來客主要是外籍客，營運面尤其住房業務相對辛苦，因此，盛治仁強調，接下來君品將努力在國旅市場中闖出一條活路。

餐飲業務方面，盛治仁指出，餐飲市場已見消費信心逐漸復甦，上半年遞延的宴會接單也逐漸發酵，不過，宴會新接單動能相對減弱，原因在於近期疫情發展的不確定性，使新人不敢立刻訂也不想太早做決定，暫時先期待年底的尾牙商機發酵。

盛治仁表示，正積極挖掘宴會業務發展潛力，例如皇家薇庭首創婚宴會館委託經營，雲品收取管理財，到目前為止營運成績不錯，將持續透過「君品 collection」平台，力拚搭建起餐飲界的 airbnb，以個別的特殊場地搭配五星級的餐飲服務，提供消費者更多元的宴會空間選擇，藉此強化競爭力。