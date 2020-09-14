中鋼積極推動重大環保改善工程 減排成效躋身全球一流鋼廠行列

中鋼 (2002-TW) 積極推動重大環保工程，自 1977 年建廠至去年底，累計各類環保設施投資金額達 709.6 億元，而中鋼也在 2020-2023 年投資 115.5 億元陸續推動熱軋工場加熱爐設備更新、轉爐工場集塵設備更新、燒結工場增設脫硫設備等空污改善計畫，至 2023 年預計可再減量粒狀物 136.9 公噸 / 年、硫氧化物 803.6 公噸 / 年及氮氧化物 11.5 公噸 / 年。

1992-2019 年期間，中鋼的減排成效顯著，粒狀物減量 91.25%、硫氧化物減量 75.9%、氮氧化物減量 58.31%、揮發性有機物減量 77.45%，中鋼粒狀物排放在 108 年約為 0.24kg / 公噸 - 鋼胚，低於德國 Thyssenkrupp 鋼廠 (0.302kg / 公噸 - 鋼胚) 及 ArcelorMittal 鋼廠 (0.61kg / 公噸 - 鋼胚) 等世界一流鋼鐵企業。

為精進「環境管理」與「清潔生產」之目標，近年來中鋼加大力度進行各項環保改善工程，例如 2018 年啟動燒結礦自動化封閉式建築工程，並於去年 12 月完工，提升粒狀污染物防制效率達 98%、每年可減少粒狀物排放 14.7 公噸。

此外，中鋼也通過投資 70.178 億元預算進行「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，2019 年 7 月 1 日開始施工，預計 2021 年 12 月完工，整體煤礦封閉式建築工程預計於 2023 年 12 月 31 日完成。

中鋼表示基於「沒有最好，只有更好」的理念，在與國外專家積極努力的研究評估下，今年 4 月啟動新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，預計 2024 年 2 月完成設備運轉，整體新一、二階煉焦爐及乾式淬火設備工程預計於 2025 年 2 月完成。

中鋼強調，將持續在產業發展和環保建設上，取得最佳的平衡點，也為在地的環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。