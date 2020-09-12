〈貴金屬盤後〉3日連漲後稍作休息 黃金下跌 但本週仍收高

週五 (11 日) 交易，黃金期貨價格下跌，但本週因應全國股市交易動蕩，金價小漲。

FXTM 的高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「偏低到負值的公債殖利率、美國新增新冠病例上升、美元疲弱，貴金屬仍受到這些因素的支撐。最重要的是，Fed 的通膨政策轉向，可能會延長利率處於更低水準的時間，這對黃金有利。」

不斷上升的通貨膨脹壓力也可能「侵蝕美元的購買力，這意味著黃金在美元貶值的同時保持了其價值。」他說。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 16.40 美元或近 0.8%，收每盎司 1947.90 美元，但本週上漲 0.7%。

12 月白銀期貨價格下跌 43 美分或 1.6%，收每盎司 26.857 美元，但本週上漲 0.5%。

在經歷了數週的上漲之後，市場擔心估值膨脹，尤其是科技類股，週三納斯達克綜合指數摔至修正領域，而美股接著努力彌補這些損失，但迄今本週美股大盤仍收低。

新冠病毒席捲全球後，推升金價，但病毒推動的漲勢過去幾週開始停滯後，黃金近期又因股市新波動而受惠。

同時，美國總統大選將於 11 月 3 日舉行，黃金投資者認為，美國大選前後的不確定性，以及對病毒和地緣政治緊張局勢的擔憂，提供了許多可能的催化劑，推漲金價。

Otunuga 認為，從技術面來看，「突破或崩潰的機會正在發揮，支撐位在 1910 美元，阻力位在 1985 美元，這是關鍵的市場興趣水準，若跌破 1910 美元，可能引發黃金走跌至 1890 美元至 1865 美元。」

其他金屬交易