美國史上首見 2020年度前11個月預算赤字突破3兆美元

抗疫支出導致美國預算赤字如滾雪球般擴大，2020 財政年度至今 11 個月，預算赤字已經突破 3 兆美元，幾乎是去年度同期的三倍，全年度赤字預料將達到二戰以來最龐大的規模。可觀的赤字預料會持續數年之久，直到美國經濟復甦。

美國財政部周五 (11 日) 公布，8 月聯邦預算赤字約為 2000 億美元，其中支出 4230 億美元，稅收 2230 億美元，和去年同期相比變化不大。

但 2020 年度至今 11 個月的預算赤字為 3.007 兆美元，相較之下，去年度 11 個月累積赤字為 1.067 兆美元，而先前 11 個月最高紀錄為金融海嘯期間、2009 年度的 1.37 兆美元。美國財政年度將在 9 月底結束。

美國預算赤字。來源：Bloomberg

為對抗疫情以及支撐經濟，本財政年度截至 8 月為止，總支出超過 6 兆美元，而這 11 個月的歲入低於去年同期。

美國國會預算辦公室 (CBO) 本月初預測，今年度赤字將達到 3.3 兆美元，赤字占 GDP 比率將達到 16%，是二戰以來最高；明年度欠債規模將超越美國 GDP。

由於美國政府為了刺激經濟每月額外發放 600 美元失業救濟金已在 7 月底結束，額外失業補助計畫的支出下滑至 225 億美元，低於 7 月的 734 億美元。

如此可觀的赤字預料會持續數年之久，直到美國經濟復甦。美國聯準會 (Fed) 前 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 周四表示，他對美國最大的經濟擔憂是通膨和預算赤字。

然而拜低利率之賜，聯邦政府舉債成本極低，而且有跡象顯示稅收正在快速回升，顯示美國經濟有所改善，有助避免聯邦赤字進一步擴大。

(本文不開放合作媒體轉載)