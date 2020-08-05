晶技7月營收9.57億元登頂 前7月56億元 年增3成

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 受惠在美系客戶市占率大幅拉高、利基小型化產品新產能開出、生產良率提高等因素帶動下，7 月營收 9.57 億元，創新高，月增 17.4%，年增 27.16%，前 7 月營收達 56.32 億元，年增 30.35 %；隨著下半年訂單能見度提升挹注，全年營收可望提前突破 100 億元。

晶技第三季營運熱度大幅提升，新產線加入營運挹注下，內部二度調高第三季營收目標達 10% 以上季增率。

晶技第二季營收 25.24 億元，季增 17.33% ，年增 29.75 %，創 14 季以來新高，在 7 月營收彈升下，公司二度調高第三季營收目標，估季增 12% 以上。

以本季季增幅度計算，晶技第三季營收估可達 28.27 億元，年增 16%，將創單季歷史高檔。

晶技除在美系客戶市占率提高、利基小型化產品新產能開出與良率提高，搭配聯發科 (2454-TW) 5G 晶片中國市場銷售告捷，TSX(熱敏石英晶體) 產品出貨也增加。

晶技上半年稅前盈餘 6.77 億元，年增 1.33 倍，每股稅前盈餘為 2.19 元；目前石英元件產品應用於網通、PC 與手機等可攜式產品，及目前最夯的 TWS 等。

晶技今年資本支出估 11.6 億元，並在桃園平鎮廠增加 5 條小型化石英元件產品生產線，包括 1210、1008 等最具市場競爭力等高加附加價值產品，平鎮廠目前正在等候 8 月的兩條生產線抵達，有助挹注第四季旺季營運。