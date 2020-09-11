太陽能業界大咖出面喊話 七七政策恐造成三輸

台灣太陽光電產業協會今 (11) 日召開記者會，太陽能業者高層皆出面表態，針對農委會 7 月 7 日的修訂法案，認為政府土地政策過於樂觀，2025 年恐無法完成 20 GW 發電量，屆時政府、太陽能業者與環保團體恐將呈現三輸局面。

太陽光電產業協會記者會產業大咖群聚，包括聯合再生 (3576-TW) 董事長洪傳獻、元晶 (6443-TW) 董事長廖國榮、中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭與茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢等。

洪傳獻指出，農委會在 7 月 7 日修訂的新法令，迫使營農型太陽能發電停擺，改以漁電共生與屋頂型發電替代，其中，漁電共生依據漁民意願，至 2025 年止，頂多建置發電量 1-1.5 GW，而非政府規劃的 4 GW，屋頂型也因過去已實施十年，最多僅能達 0.5-1 GW，而非 3 GW，以上將使台灣能源目標面臨挑戰。

洪傳獻強調，太陽能產業並非要砍樹種電，而是以不利耕種或長期休耕用地進行太陽能建置，若僅以漁電共生、屋頂型建置，台灣能源政策恐面臨失敗，太陽能產業也將遇到挑戰，環保團體也無法達成減少碳排放的目標。

另外，由於政府程序過多，導致時程過慢，期望政府由單一行政主管限制各環節的審查時間，在對於政府公告如出流管制、海管法等，給予業者緩衝期，避免綠電投資案造成雙方商務糾紛。

洪傳獻認為，依據政府目標，今年底發電量累積應達 6.5 GW ，等同今年至少要達 2.3 GW，但受限政策變動，今年恐無法完成目標，也重申政府是規劃者、業者為執行者，並非交由業者規劃。