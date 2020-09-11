權值股回神 台股強拉尾盤短均失而復得 跌15點收12675點

美股周四尾盤豬羊變色，拖累台股今 (11) 日震盪走跌，一度回測 12600 點關卡，儘管台積電、聯發科 8 月營收交出亮麗成績，仍不敵賣壓襲擊，不過，新台幣仍維持強升格局，尾盤湧大量，帶動多檔權值股急拉，指數驚險守住 5 日線、10 日線短均線，收 12675.95 點，下跌 15.8 點，成交值縮至 1899.42 億元。

華為趕在新禁令生效前強力拉貨，帶動台積電、聯發科 8 月營收再創新高，不過股價不領情，早盤震盪走弱，台積電終場強勢拉尾盤，翻紅小漲 0.3%，收在 436.5 元；聯發科跌幅也收斂，收在 595 元。台積電相關供應鏈家登、弘塑、漢唐、祥名等多檔都在盤面上表現。

觀察其他權值股，大立光及鴻海終場皆以平盤作收，台達電、國巨力守在盤面之上，聯電、南亞、華碩等皆震盪走跌。在資金行情挹注下，高價股表現相對有撐，另外高價股矽力 - KY、祥碩、信驊及譜瑞 - KY 等千金股，均維持上漲走勢；亞德客 - KY 及玉晶光漲勢也強勁。

日前獲買盤進駐的傳產族群，今日成為殺盤重心，包括玻璃龍頭股台玻、造紙廠士紙、塑膠股國喬及台聚等，重挫約半跟停板；航運股漲多拉回，貨櫃龍頭長榮早盤挑戰 20 元大關，但獲利了結賣壓隨之出籠，股價翻黑，陽明也跌逾 5%，貨攬業台驊、中菲行等賣壓同樣相當沉重。

此外，新藥股杏國、生華科、藥華藥、中天、寶齡富錦、懷特等多檔跌勢都相當重；口罩股恆大、康那香、南六也全面走跌。

盤面上，僅離岸風電概念股持續受資金青睞，包括華城、中鋼構、春源一度亮燈漲停，新光鋼、台達電、台船、中鼎等多檔也表現不俗，但上緯投控則是開高走低，終場跌近半根停板。