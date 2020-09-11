IC Insights：微處理器市場2020年銷售額略增 明年有望創新高

根據調研機構 IC Insights 最新發布的報告顯示，受惠於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情推升遠距工作的需求，今年全球微處理器 (MPU) 市場預期將有所成長，此外，若到 2021 年疫苗順利推出使疫情逐漸緩解，銷售額更有望創下歷史新高。

報告中預估，2020 年全球 MPU 總銷售量將成長 1.4%，至近 793 億美元，高於去年同期的下跌 2.4%。此外，報告中也表示，假若在 2021 年，新冠肺炎的疫苗已經問世，且大部分市場的健康危機逐漸得到緩解，那麼 2021 年 MPU 的總銷售額將有望成長 8.8%，達到約 863 億美元，創下歷史新高。

MPU 市場各應用類別市占率 (圖片：IC Insights)

在 MPU 市場內，由於全球疫情期間網路使用量大增，傳統 PC、平板電腦、伺服器、超級電腦等各式電腦的中央處理器 (CPU) 因而受惠。報告中預期，CPU 市場部門的銷售額將在今年成長 2.2%，達到 417 億美元，佔整體 MPU 市場 52% 的占比。

報告中也指出，今年 MPU 市場中，預估約有 49%(386 億美元) 來自英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 所推出的 x86 架構微處理器，主要用於傳統 PC、伺服器和大型電腦。

觸控式平板電腦中的主要是採用基於 ARM 架構的系統單晶 (SoC) 處理器，預估將在 2020 年 MPU 總體市場占比 3%，達到 23 億美元。而電腦用的 x86 架構 CPU 微處理器預估占比為 1%，達到約 7.5 億美元。

在 2020 年，由於整體手機應用處理器幾乎都採用 RISC 核心運算和 ARM 許可授權技術，預估將佔整體 MPU 市場的 26%。由於受到新冠肺炎疫情，經濟受到重創，智慧型手機應用處理器的銷售預計將在今年下跌 3% 至 209 億美元。不過，報告也表示，智慧型手機的銷售有望在今年第四季逐步改善，主要受惠於 5G 手機需求的增長。

IC Insights 也預估，今年 MPU 市場將有 21% 來自內嵌式處理系統 (embedded-processing system)，這類處理系統包括汽車應用 (客車、卡車和公車)、數據網路和通訊設備、工業和醫療系統以及消費性產品。預計到 2020 年，內嵌式處理器統的 MPU 銷售額將增長 5.0%，達到 167 億美元。