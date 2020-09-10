光洋科展望轉樂觀 下半年將較上半年成長

靶材廠光洋科 (1785-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長馬監勇表示，原先預計下半年業績持平上半年，不過，從客戶需求來看，下半年可望優於上半年，第三季將優於第二季，展望轉樂觀。

光洋科主要從事貴金屬與稀有金屬的回收精煉、特殊成型、加工以及銷售，產品領域橫跨光電、半導體、綠色能源等，今年初以製程廢棄資源製成再生靶材，打進台積電 (2330-TW) 供應鏈，成國內首家供應高階半導體前段製程的靶材企業。

展望後市，馬監勇指出，今年在高容量硬碟、高解析面板與高階製程領域皆有斬獲，全年營收將較去年成長，其中，高容量硬碟因白金氧化物靶材技術成熟，市占率將提升至 5-10%。

高解析面板則隨著今年在中國業務開花結果，ITO(氧化銦錫) 市占率可望突破 30%，其中，高毛利的旋轉靶材今年出貨將超過 50 噸，挑戰連續三年業績倍增，加上韓系面板廠退出 LCD 市場，台灣客戶市占增加，帶動光電靶材需求。

高階半導體則受惠客戶需求強勁，已將資金投入大型靶材塑型成形加工中心，預計明年第二季完工，明年第四季將有顯著營收貢獻，有助明年高階半導體營收成長，看好三年後，半導體營收比重將從今年的 20%，提升至 35%。

光洋科 8 月營收達 25.6 億元，月增 16.25%，年增 12.11%，累計前 8 月營收 166.03 億元，年增 17.31%；受惠近期貴金屬價格上漲，加上加工業務不斷擴張，光洋科 8 月營收創下 2016 年 5 月來新高。