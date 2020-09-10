因應美國年底旺季需求 UPS計畫增聘10萬名員工

全球最大快遞公司 United Parcel Service(UPS-US) 在週三 (9 日) 表示，由於預期今年年底美國長假期間的銷售將創下新高，因此將在此期間額外聘僱 10 萬多名員工，以應對送貨量的增加。

在疫情爆發後，許多商店被迫關閉，人們也因疫情避免前往超市，促使消費者轉向線上購物，採買衛生紙、洗手液等日用品，線上訂單因而激增，而辦公用品和電子產品的銷量也因防疫措施而有所增加。

UPS 表示，預計今年年底美國消費旺季期間，銷售量將創下歷史新高，疫情為線上購物帶來了額外的動力。該公司表示，此次加聘的季節性員工，將包含全職和兼職的型態，主要的職務為包裝處理人員、送貨司機和送貨員等。儘管是季節性工作，該公司也預計假期後將有大量人員轉為永久員工，據悉，在過去三年中，大約 35% 的季節性員工被永久聘用。

UPS 上個月表示，該公司在 4 月至 6 月第二季期間增加了 39,000 名員工，以應對送貨量的增加。該公司也預期，高銷量將持續下去，但不確定將持續多久時間。

除了 UPS 外，競爭對手聯邦快遞 (Fedex) 也在上週表示，計劃增聘用多達 70,000 名季節性僱員，較去年同期的 55,000 名大幅增加了 27%。

儘管許多企業已重新開張，美國線上購物仍繼續成長。隨著美國越來越多州解除防疫封鎖限制，消費者可能會重返實體門市中購物，但仍有很大一部分消費者延續線上購物模式。

諮詢公司 Kantar 表示，有 40% 的消費者表示，在新冠肺炎疫情期間，線上消費活動「增加或有顯著增加的情形」。