瓦城受益三大動能 8月營收創單月第三高

餐飲股王瓦城 (2729-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收達 4.9 億元，月增 11.88%，年增 2.68%，已連 2 個月正成長，更創單月第三高紀錄，顯示餐飲市況相當熱絡，瓦城表示，受益於「內需暢旺、熱夏商機、振興政策助攻市場」三助力，樂觀看待營運將持續向上。

瓦城說明，暑期迎來彌補式聚會和國旅大爆發兩大商機，業績穩定攀升，其中，父親節當周周末，在六都商圈分店翻桌率最高達近 7 次，表現超越去年同期。

瓦城集團正持續強化「安心餐廳、研發新菜、啟動展店推進營運」三推進策略，已率先取得 SGS 升級版餐飲衛生管理標章，並持續研發季節新菜和進行展店計畫，其中，時時香將於 9 月 17 日進駐大江購物中心，為時時香首次進駐桃園，達成六都布局和 10 家分店的新里程碑。

另一方面，瓦城指出，觀察到越來越多顧客的消費習慣從實體通路移轉到數位平台，集團投注資源進行生活數位平台改版，將 LINE 官方帳號全新升級成 wa10 瓦城，涵蓋 7 大品牌，力拚挹注新動能並導入新來客。

截至 8 月底，瓦城在台總店數達 130 家，其中，瓦城泰國料理達 66 家，大心 31 家，1010 湘和時時香分別達 15 家和 10 家；而在中國，總店數則有 6 家。