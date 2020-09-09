中華開發創新加速器投資四領域 拓展國際資源

開發金控 (2883-TW) 旗下中華開發資本的中華開發創新基金以中華開發創新加速器投資網路雲端等四大領域，致力成為台灣新創平台，提供國際資源串接，使新創業者藉由平台向國際同時推展業務及獲取資源，今 (2020) 年獲合作夥伴 LINE 頒發的「Best corporate partner of the year」獎項，彰顯開發創新加速器在新創圈獲得肯定。

中華開發創新基金 2017 成立至今，在網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務等四大領域展開投資，同時以開發創新加速器作為新創平台，為新創業者提供資源及服務。

開發創新加速器總經理郭大經表示，對於新創來說，最難取得也最迫切需要的就是國際資源。因此，開發創新加速器以中華開發超過 60 年的投資經驗與提供平台，串連諸多合作夥伴，例如與 Line 及高通透過各種形式的合作，釋出珍貴的國際企業資源及產業研發經驗，目的就是積極為新創串接國際。

以開發創新加速器合作夥伴 LINE 為例，2015 年為扶育台灣新創設立了「LINE 新星計劃（LINE PROTOSTAR）」，目標是鼓勵新創團隊運用其平台資源開發不同應用及服務，打造客戶黏著度更高的行動生活圈。LINE 提供新星計劃多項平台資源，同時深知新創的成功商業模式必須經過不斷的驗證，因此 LINE 提供技術串接，而中華開發創新加速器提供投資及創業經驗，攜手緊密合作。

郭大經再以高通為例，說明全球無線通訊科技創新領導者如何帶領台灣新創與國際接軌。高通以先進技術協助全球夥伴提升競爭力，協助全球各產業生態系發展，從去年開始的「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovative in Taiwan Challenge）」協助支持台灣資通訊業生態系加速成長，並提供入圍團隊獎金及育成計畫，包括商業諮詢、技術輔導，及智財培訓等。今年開始與開發創新加速器合作舉辦培訓講座，分享創投評估重點及產業發展趨勢。

郭大經表示，無論是 LINE 或高通，作為大型國際公司，都在協助台灣新創走向國際。LINE 為新創帶入創新經驗、財會課程及最珍貴的企業經營經驗及資源；高通致力提升台灣新創團隊的研發實力與產品競爭力，加速鏈結國際。郭大經指出，串接、提供新創所需的各式資源，就是開發創新加速器的平台角色，未來將持續為新創引入資源、帶出國際。