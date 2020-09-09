前瞻2.0軌道建設經費大縮水 交長：僅預算編列調整 無任何項目被刪

前瞻 2.0 預算出現重大調整，數位、城鄉建設大幅增加，軌道建設則大砍逾 2000 億元，引發外界熱議，對此，交通部長林佳龍今 (9) 日強調，沒有任何項目被刪，只是預算編列上的調整，期程超過 4 年的重大建設，會改用年度公共建設預算來編列。

國發會昨 (8) 日宣布，2021-2025 年前瞻基礎建設計畫 (前瞻 2.0)，預計將投入 5100 億元，其中，數位建設包括 5G、AI 及半導體等領域，因應後疫情時代，預算將從 460 億元調升至 1382 億元；城鄉建設從 1372 億元調升至 2431 億元；軌道建設計畫則從原 4241 億元調降至 1903 億元。

林佳龍表示，前瞻 2.0 是針對未來 4 年規劃，執行期程必須在 4 年內才需要列入特別預算，由於軌道建設相對占比較大，如果期程長達 8 年、10 年，有些就會改用年度公共建設預算編列，只是放的地方不一樣，原來的建設沒有一項被刪除，也不會因沒有編入前瞻 2.0 而受直接影響。

高雄市正在推動多項軌道建設，對於前瞻 2.0 預算出現重大調整，市長陳其邁表示，高雄會按照原執行進度，來對軌道建設做整體規畫，不會受到任何影響，蔡總統日前才來視察高捷岡山路竹延伸線，工程可望加速進行。

至於台南市方面，市長黃偉哲指出，國發會主委龔明鑫有特別提到台南鐵路地下化預算如期，捷運路網則需要再努力爭取，因為光是規畫費、可行性評估就在議會跑了 1 年，但就算沒有前瞻預算，行政院還是會提供專案補助，相信軌道紅線、綠線、藍線應該沒問題。