前瞻2.0將投入5100億元 國發會估每年可貢獻GDP 0.8個百分點

國發會今 (8) 日召開記者會，說明未來四年 (2021-2025 年) 前瞻基礎建設計畫 (前瞻 2.0)，預計將投入 5100 億元，著重後疫情時代數位發展建設、5G、AI、企業數位轉型等計畫，主委龔明鑫表示，推估前瞻基礎建設計畫經費全數執行完畢，每年可望帶動 GDP 成長 0.8 個百分點。

前瞻基礎建設計畫原規劃為 8 年經費 8800 億元，最終立法院通過約 8400 億元，而前四年 (2017-2021 年) 預計將花費 3300 億元，因此剩餘約 5100 億元，將編列在前瞻 2.0 計畫中。

龔明鑫表示，相關預算配置將做調整，包含數位建設預算將從 460 億元調升至 1382 億元，占比從 5% 升至 16%，增加 11 個百分點，城鄉建設也從 1372 億元調升至 2431 億元，占比升至 29%，增加 13 個百分點，而軌道建設計畫則從原 4241 億元調降至 1903 億元，占降至 23%，減少 25 個百分點。

龔明鑫解釋，軌道建設計畫並非刪減預算，而是軌道建設推動期程較長，若四年可完成的就會編列進去，其餘則將回歸由每年公共建設預算來支應，

國發會表示，前瞻計畫將強化六大核心戰略產業基礎建設、產業振興發展建設、均衡區域發展強化偏鄉建設等，未來四年也將鎖定八大方向，包含軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、友善育兒空間建設、食品安全建設，最後則是人才培育促進就業建設。