上市櫃大陸投資獲利創新高 累計匯回金額突破5000億元

金管會今 (8) 日公布上市櫃公司大陸投資統計，截至第 2 季，上市櫃公司合計投資獲利 1543 億元，創歷年同期新高，投資收益累計匯回金額更突破 5000 億元、達 5087 億元，占原始投資金額比率 20.15%，也同創歷史新高。

截至第 2 季止，上市公司 671 家，上櫃公司 520 家，合計 1191 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1609 家的 74.02%，較去年底減少 7 家。上市公司累計投資新臺幣 2 兆 2848 億元，上櫃公司 2396 億元，合計 2 兆 5244 億元，較去年底增加 134 億元，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司及分公司，或因應子公司業務拓展、建廠的資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

大陸投資損益方面，截至第 2 季，上市公司獲利 1,451 億元，上櫃公司獲利 92 億元，合計獲利 1543 億元，整體較去年同期增加 417 億元，其中，上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加 381 億元及 36 億元，主要是受新冠肺炎疫情影響，消費性電子及遠距產品需求增加所致。

而大陸投資收益累計匯回金額部分，至第 2 季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 4680 億元及 407 億元，合計 5087 億元，占累積原始投資金額 2 兆 5244 億元的 20.15%。今年第 2 季投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

至於海外投資家數來看，上市公司 714 家，上櫃公司 560 家，合計 1274 家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數 1609 家的 79.18%，較去年底減少 2 家。

截至第 2 季止，上市公司累計投資 6 兆 2962 億元，上櫃公司 6239 億元，合計 6 兆 9201 億元，較去年底增加 2288 億元，主要是因海外子公司營運資金需求、參與現金增資、建廠或為改善財務結構，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

海外投資損益部分，上市公司在海外獲利 1889 億元，上櫃公司獲利 204 億元，合計獲利 2093 億元，整體較去年同期增加 102 億元，主要是因公司產能利用率提升及遠距產品訂單增加所致。