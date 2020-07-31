客戶需求強 世芯上調今年展望 估上看2200萬美元續創高

世芯 - KY(3661-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理沈祥霖表示，目前客戶進度照計畫進行，且第二大客戶量產動能較預期強，預計下半年營收將逐季成長，第四季更將顯著彈升，全年營收展望原本預估的 2000 萬美元，上調 10% 至 2200 萬美元。

世芯 - KY 以 HPC(高效能運算) 為主要營收來源，上半年比重已達 7 成以上，製程則以 12/7 奈米需求強勁，營收比重來到 3 成。

展望下半年，沈祥霖指出，受惠第一大客戶量產伺服器晶片動能轉強，營收將較上季提升，第四季隨著第二大客戶 7 奈米 CPU 開始放量，營收也將顯著成長，且目前客戶量產動能比預期強勁，上調全年營收展望至 2200 萬美元。

此外，沈祥霖也看好，隨著第二大客戶量產動能強勁，可望分散客戶集中度，預計明年第一大客戶營收比重將降至 40% 以下。

世芯 - KY 北美客戶則受疫情干擾，7 奈米開發進度較預期落後，預計最快明年下半年進入量產，不過，近期已獲客戶 5 奈米訂單；歐洲客戶方面，也進入 5 奈米製程，且單案金額高，預計 NRE(委託設計) 將顯著成長。

獲利方面，法人指出，世芯 - KY 第三季因 NRE 認列持續，毛利率將較上季提升，第四季則因量產動能強勁，產品組合改變下，毛利率將較本季下降，全年預估維持 35%。

世芯 - KY 第二季受惠客戶 7 奈米 NRE 入帳、量產動能延續，營收、獲利同步創高，營收達 16.43 億元，季增 8.09%，年增 89.94%，毛利率 34.87%，季增 1.69 個百分點，年減 5.81 個百分點，營益率 15.8%，季增 1.98 個百分點，年增 14.81 個百分點，稅後純益 1.92 億元，季增 10.34%，年增 153%，每股稅後純益 3.14 元。