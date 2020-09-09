〈貴金屬盤後〉全球股市拋售潮 美元自高點回調 黃金逆轉收高

週二 (8 日) 交易，黃金期貨價格逆轉收在近一週高點，係因全球股市下跌與美元自稍早高點回落，令避險黃金找到支撐力。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，「中美局勢持續緊張、美國總統大選即將到來、新冠病毒疫情，以及貨幣錯位都增加了黃金買家在金價大跌時增持倉位的理由。」

美國川普總統週一表示，他打算一次徹底「結束對中國的依賴，無論是脫鉤還是像我已經一直在做的徵收高額關稅。」

Gero 持續預期，因應更多賣家急於套現，白銀期貨價格最終攀升至每盎司 30 美元，而金價則會返回 2000 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 8.90 美元或近 0.5%，收每盎司 1943.20 美元，盤中低點在 1911.70 美元。

此為交易最活躍的黃金期貨價格自 9 月 2 日以來最高收盤價，上週該契約價格收低 2.1%。

12 月白銀期貨價格上漲 28 美分或 1%，收每盎司 26.991 美元，盤中低點在 25.985 美元。

黃金價格早盤走低，係因市場相當擔憂高科技類股的高估值拖累全球股市基準指數，這可能會迫使一些投資者拋售黃金以套現彌補其他資產的損失。(高科技類股在新冠疫情期間大漲而享有高估值)

股市的低迷和地緣政治擔憂也可能導致市場追捧美元，這令早盤黃金承壓。

美股週二下跌，科技加權的納斯達克綜合指數跌幅超過 4%、歐股也下跌。

ICE 美元指數上漲 0.7% 至 93.36，但已較今日高點 93.48 回落。美元升值不利於美元計價的大宗商品。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「本週經濟消極較平淡，所以市場會聚焦在美元或者重啟刺激措施討論的指示上，作為金價短期內的催化劑。經過一段時間的獲利了結後，黃金和白銀長期走長的趨勢仍然堅挺。」

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