〈寶齡富錦推新品〉總座：快篩檢測產品已在美國進行臨床 初估月產能300萬劑

寶齡富錦 (1760-TW)、台康生技 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發出新冠肺炎抗原快篩試劑，不過後續在台取證遇逆風、檢測開發核心人物伊慶燧離職，引起市場關切，對此，寶齡總經理江宗明首度對外表示，抗原快篩試劑已在美國進行臨床試驗，結果出爐後會送件申請台灣、美國認證，並強調，伊慶燧是因個人健康因素請辭，並不影響產品開發進度。

江宗明指出，目前寶齡檢測試劑有兩大方向，分別為與中研院簽署非專屬授權合約，及與台康、安肽成立品牌 Vstrip。雖然兩大方向都是開發抗原檢測試劑，但檢測病毒的關鍵技術不同。

針對中研院技術合作，江宗明表示，中研院主要是提供抗體，後續仍由安肽進行原料合成，台康將原料進行量產，寶齡則負責把原料與試劑量產、商品化，由於產品需進行病毒交叉感染試驗，而台灣未有病毒，必須在美國進行測試。

江宗明指出，抗原檢測試劑已在美國進行臨床測試，待臨床結果出爐後，會先在台灣、美國申請認證，月產能初步可達 300 萬劑。

至於創新診斷事業處副總經理伊慶燧辭職，江宗明回應，與伊慶燧有多年交情，近期因個人健康因素需要長時間休息，不過，伊慶燧在公司任職 7、8 年時間，已有完整的研發團隊，檢測產品研發不受到影響。