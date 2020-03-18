三能-KY去年獲利成長7% 擬配3元現金股利 殖利率逾9%

專業烘焙器具製造商三能 - KY(6671-TW) 在中國無錫興建自動化新生產線，並加速導入大型烘焙廠訂單，去年稅後純益 1.89 億元，年增 7.54%，每股純益 3.11 元，董事會決議每股擬配發 3 元現金，現金殖利率高達 9.77%。

三能 - KY 盈餘配發率達到 96.46%，也優於前一年 2.4 元，以昨日三能 - KY 收盤價 30.7 元計算，殖利率高達 9.77%。

三能 - KY 去年營收 18.89 億元，年減 0.61%，稅後純益 1.89 億元，年增 7.54%，每股純益達 3.11 元。

三能 - KY 江蘇無錫新生產線完工後，產能逐漸提升，法人估每月營收增加 3000 - 5000 萬元，同時，江蘇無錫新廠獲高新技術企業認證，稅率也由 25% 降到 15%，並可回溯去年第 1 季起減免。

三能 - KY 主管指出，江蘇無錫廠員工復工率達 9 成，目前只剩 33 位員工未返回工作崗位，預估 3 月起產能利用率將再提高。

除兩岸市場，三能 - KY 也預計海外下一個擴充投資設廠地點，應屬具人口紅利、消費力正在提升之中的印尼，目前三能在當地已設立有銷售據點，設廠方案規劃中。