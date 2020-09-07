夏普自動除菌離子技術新突破 證實可減少空氣中新冠病毒

鴻海 (2317-TW) 集團積極強化防疫應用，旗下夏普研發的自動除菌離子 (Plasmacluster) 技術，被實驗證實能有效減少空氣中浮游新冠病毒；另外，鴻海也捐出百萬片口罩，攜手新北市政府強化防疫安全網。

夏普與長崎大學感染症共同研究處、島根大學醫學部攜手，共同製作搭載自動除菌離子技術的病毒實驗裝置器，將夏普自動除菌離子對浮游於空氣中新冠病毒照射約 30 秒，根據實驗結果證實，是世界第一個可減少 90% 以上的感染粒子數值。

除了新冠病毒，夏普自動除菌離子技術過去也被證實，能有效減少空氣中的 SARS 冠狀病毒、貓冠狀病毒，夏普於 2000 年起開始於世界各國第三方實驗機構對自動除菌離子技術的效果共同進行 Academic Marketing，確認對人體無害，未來不僅可應用在一般家庭用戶，也能擴展至醫療機構應用。

而除了夏普積極強化自動除菌離子技術的研究外，鴻海集團 9 月也捐贈 100 萬片自產口罩給新北市政府。

鴻海表示，身為「口罩國家隊」的一員，自口罩產線建立投產以來，即全力配合政府徵收，現在則在有自由餘額可供運用下，除繼續提供政府口罩徵收服務外，也持續規劃回饋社會方案，為防疫工作提供更多實質性協助。