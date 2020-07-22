英歐意見分歧 英無協議脫歐機率增

英媒《每日電訊報》周三 (22 日) 引述政府方面消息人士指出，英國政府已接近放棄與歐盟達成脫歐後的貿易協議。即便如此英國仍然預留但書，如果歐盟能在秋天時作出讓步，雙方能達成基本協議。

該報指出，目前距離英國首相強生所說 7 月達成脫歐協議的最後期限只剩幾天。英國政府方面傳出，英國政府針對雙方談判的立場是在假設無法達成脫歐協議下進行。但英國仍給出轉圜空間，只要歐盟在秋天能讓步，達成基本的貿易協議還是有機會。

報導表示，英國預期在過渡時期結束後，與歐盟間的貿易將根據 WTO 條款進行。英國今年 1 月 31 日脫離歐盟， 現在與歐盟的關係正處於過渡時期，意指在雙方協商新的條款期間，維持原有規定。

(圖片: AFP)

《每日電訊報》指稱，協商人員在捕魚權、協議管理、歐洲法院等層面，以及所謂公平競爭的保證上，仍然陷入僵局。英國正尋求與其他國家達成貿易協議，來建立起自己的制裁制度。英國一直堅持不簽署同意配合歐盟的標準。

市場分析認為，由於英國與歐盟談判過程氣氛緊張，雙方並未能就過渡期延長等問題達成一致看法，英國無協議脫歐可能性增加，未來雙方將持續頂著巨大壓力下進行談判。

雙方談判遲遲沒有結果，英國首相強生也表示，如果有必要，英國可能在沒有與歐盟達成全面貿易協議的情況下退出歐盟。

輿論普遍認為，英歐在核心議題上難以打破僵局，而緩衝到期的時程又步步逼近，導致在年底前達成協議的壓力進一步擴大，英國無協議脫歐的風險增溫。

