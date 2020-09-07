〈瑞信科技論壇〉半導體庫存修正期 瑞信：估時間落在明年上半年 最多調整兩季

瑞信 (Credit Suisse) 今 (7) 日舉辦亞洲科技論壇，針對半導體庫存，瑞信表示，儘管有華為與疫情干擾，隨著全球經濟復甦與新應用問世，庫存調整期最多維持兩季，估時間點落在明年上半年，市場不必過度憂慮。

瑞信台灣證券研究主管 Randy Abrams 指出，近期受疫情影響，電子廠終端客戶普遍拉高庫存，推升晶圓代工廠產能利用率維持高檔，如果疫情二度爆發，導致新品延後上市，屆時半導體業才會進入庫存調整，並直接反映在晶圓代工廠的產能利用率上。

不過，Randy Abrams 認為，半導體產業庫存調整，是值得觀察的重點，但不必過度憂慮，預計調整期最多不超過兩季，發生的時間約莫落在明年上半年。

瑞信亞洲區 (除日本外) 證券研究副總監 Manish Nigam 表示，影響半導體產業庫存有兩大因素，包括華為問題與疫情，其中，華為問題影響較小，主因華為若確定退出市場，其他廠商將遞補原本的市場版圖，另外新應用也將持續推出，加上全球經濟復甦，也就是說，庫存修正問題頂多發生在明年上半年，且兩季內就會修正完畢。

疫情方面，Manish Nigam 表示，除非完全消失，或者經濟無法回到疫情前的情況，否則企業仍會傾向拉高庫存，特別是關鍵零組件與晶片，因此半導體業長期需求仍正向，不必過度憂慮。