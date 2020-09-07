疫情攪局實體活動陸續喊卡 我娛樂媒體今年營收估將衰退3.3%

受疫情衝擊，我今年娛樂影視產業今年營收恐面臨衰退命運，根據資誠發布的《2020 臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，預估今年台灣媒體娛樂營收約 147 億美元，可能較去年同期減少 3.3%，包括電影票房、現場音樂會與貿易商展年減幅估約 5 成以上。

報告指出，去 (2019) 年台灣娛樂與媒體市場規模約 152 億美元，年增幅約 0.4，主要來自於 OTT 影音、電玩遊戲與音樂等次產業強勁成長拉抬，但受新冠肺炎疫情衝擊，市場活動銳減恐進一步影響今年營收表現。

進一步分析次產業表現，主要以實體產業衝擊最大，包括電影票房 (營收年減近 60%)、現場實況音樂 (年營收減少約 50%)、貿易商展 (年營收下滑近 55%)。

儘管實體活動表現疲乏，但線上活動仍持續蓬勃發展，其中 OTT、電玩遊戲、音樂與廣播可望成挹注今年影視娛樂的成長引擎。報告指出，展望未來五年，新冠疫情仍將影響產業的成長前景，預期整體娛樂暨媒體市場營收，將以 1.9% 的年複合成長率，預估到了 2024 年營收可望增至 166 億美元。

其中前三大成長引擎分別為 OTT 影音 (年複合成長率 13.6%)、電玩遊戲 (年複合成長率 5.1%)、音樂與廣播 (年複合成長率 4.2%) ，三者可望貢獻台灣整體娛樂暨媒體在 2020 年到 2024 年間營收成長近 80%。

其中 OTT 影音串流服務，預估 2020 年 OTT 影音營收可望達 7.45 億美元，年成長 26%，正式超越實體家庭影音市場營收的 5.4 億美元。

至於電玩市場隨著市況趨於飽和，帶動電玩市場整體營收將以健康溫和的腳步走揚，預期未來五年可望以 5.1% 的年複合成長率成長，預估 2024 年營收可望達 25 億美元。

另外，社群和休閒遊戲 (social/casual gaming)，營收占整體電玩遊戲營收的 55.6%，預估未來五年社群和休閒遊戲營收可望以 6.5% 的年複合成長率，2024 年可望達 15 億美元 (占比約 59.5%)。

資誠表示，疫情讓娛樂暨媒體產業今年營收陷大幅衰退，尤其非數位領域。但隨著消費者行為轉變，走向更多數位內容的消費，並觸發顛覆性的改變，預估即便有疫情攪局，娛樂暨媒體產業對消費者仍具有強大的魅力，台灣企業必須在迅速變遷情勢中調整策略，抓住數位轉型的契機。