〈台股盤前〉外資未回頭前 不排除往季線靠攏 鴻海消息多看它表現

股上週收在 12637.95 點，單週下跌 90.9 點，週線再度翻黑，大盤已連續二周未能突破前一周的高點，受到美股上周五持續連二日走弱，短線台股操作難度加大，預期指數將維持區間震盪整理格局，短期內以個股表現為主，尤其鴻海利多消息多可看它表現，只是在外資未回頭前，不排除還會有較大的波動，短線支撐也需留意季線是否會跌破。

據證交所統計，4 日外資由前一日的買超 108.52 億元，轉為賣超 235.97 億元，累積近一周外資為賣超 60.85 億元，8 月資累積賣超約 626.16 億元。由於今年以來外資從台股流出超過 6000 億元，主要支撐台股的動能主要是來自內資，台股若要吹起反攻號角，還是需要靠外資操作和電子股主力回神。

美股周五續跌，恐慌指數 VIX 最高觸及 38.28，為 6 月 15 日以來最高。雖然美股四大指數尾盤收斂跌勢，但還是都以下跌作收，其中那斯達克指數下跌 1.27% 表現最弱勢，費半和標普 500 指數也跌近 1%；若以一整周來看，道瓊單週下跌了 1.82%，自 6 月 26 日以來表現最差。標普單週跌 2.31%，那指單週下跌 3.27%，也都創自 3 月 20 日以來最差週表現。

今日觀盤重點，遠傳、亞太電兩家電信商上週五投下震撼彈宣布攜手 5G 共頻共網，遠傳也將與鴻海結為盟友，國內電信界 5G 首波整併案，除了宣示共享 5G 大餅，但遠傳要面臨的還有亞太電已連 6 年虧損，遠傳的整併效益與將面臨的亞太營運包袱都是外界關注焦點，上述三方今日股價都備受矚目，此外，原本最被看好與亞太合作的台灣大卻意外被攔胡，台灣大股票的反應也值得留意。

鴻海利多頻傳，該集團強攻高毛利伺服器業務，傳出從緯創集團旗下緯穎手中，搶下微軟伺服器代工大單，引爆伺服器代工搶單大戰，也為鴻海股價再添利基。

美國傳有意將大陸晶圓代工龍頭中芯國際列入貿易制裁名單，半導體業者分析，若中芯遭美方列入實體負面表列清單，其 IC 設計客戶為避免出貨疑慮，預料將轉單至台積電、聯電、世界先進、力積電等台廠，掀起新一波轉單潮，將成市場關注焦點。

資金近期轉近傳產股，貨櫃海運股挾運價漲勢凶猛，股價也漲了一波，包括歐洲、北美、南美等幾乎全線大漲，估計漲勢將延續至本月底，美國線將挑戰歷史新高，由於需求強勁，推估美東、美西線有機會在 9 月就看到歷史新天價，美東站上每 40 呎櫃 5000 美元、美西來到 4000 美元。貨櫃海運股表現依舊可期。

整體來說，大盤指數受到美國科技股和費城半導體指數連動，相關性高，美股表現不佳，而台股也拉回整理；短線上電子類股表現較弱勢，但資金並未撤出股市，只是轉移至非金電類股持續布局，觀察到傳產類股周 KD 黃金交叉，多頭結構成形，但短期台股若未能有效站上月線 12731 點，指數本周可能拉回測試季線。