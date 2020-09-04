〈台股盤後〉電金傳同步下殺 太陽能、低價股續撐盤

美股週四開盤重挫，台股今 (4) 日受到拖累，早盤一度重挫近 200 點，摜破月線，電、金、傳三大族群同步下殺，盤面上僅低價股、太陽能族群辦撐盤要角，尾盤跌幅稍微收斂，終場收在 12637.95 點，下跌 120 點或 0.94%，周線再度翻黑，成交量 2305 億元。

蘋果股價暴跌 8%，蘋概三王反映蘋果重挫，台積電收跌逾 1%，跌破均線；大立光最重跌逾 3%，最低下探 3550 元，尾盤跌幅收斂，下跌 1%；鴻海同樣收跌 1.02%。

其餘蘋概股中，祥碩收跌停價 1525 元，譜瑞 - KY 跌逾半根跌停，瑞昱、欣興、萬潤、聯詠、正隆、台達電等均有逾 3% 跌幅。

其他權值股方面，聯發科受惠旗下 5G 旗艦晶片天璣 1000C 獲 LG 採用，激勵股價盤中黑翻紅，終場收平盤；台塑四寶僅台塑收小紅，上漲 0.12%，其餘皆收黑；國泰金、富邦金等金融股同步收黑。

隨著三大族群走弱、恐慌情緒蔓延，兩大避險 ETF 逆勢上漲，富邦 VIX 大漲 7.5%，成交量逾 60 萬張，元大台灣 50 反 1 也收在盤上。

盤面上以太陽能族群最強勢，茂迪、達能、科風、盈正、國碩全面亮燈漲停，太極也有逾 5% 漲幅。

法人表示，美股短線漲多，出現獲利了結賣壓，台股大型權值股表現略顯疲乏，由中小型股扮演撐盤要角，大盤難逃面臨同步美股拉回壓力，後續得關注底部是否成型，否則恐陷入新一波修正循環。