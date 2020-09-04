〈財報〉手機晶片銷售可望回升 博通Q3表現、Q4財測優預期 但盤後仍逆轉續跌

博通 (AVGO-US) 週四盤後公布會計年度第三季表現優於預期，並看好智慧手機晶片銷售反彈發布強勁的第四季財測，盤後回揚 1.5%，但隨後仍吐回續跌 2% 以上，延續稍早收盤大跌 6% 頹勢。

第三財季關鍵數據

營收淨額：年增 6% 至 58.2 億美元 vs. 57.6 億美元 (FactSet 調查的分析師預期)

純益 (GAAP)：6.88 億美元

純益 (Non-GAAP)：24.35 億美元

稀釋後 EPS(GAAP)：1.45 美元

稀釋後 EPS(Non-GAAP)：5.40 美元

博通第三財季營收自去年同期的 55.15 億美元上升至 58.21 億美元，高於分析師預期的 57.6 億美元。博通 6 月時估計該營收介於 56 億美元至 59 億美元。

博通總裁兼執行長 Hock Tan 聲明指出，「在雲端和電信客戶需求健康的推動下，足以抵銷無線業務預期的重置，我們第三季營收結果符合預期。」

分部門營收淨額

半導體解決方案 (晶片銷售)：年減 4% 至 42.19 億美元

基礎設施軟體：年增 41% 至 16.02 億美元

分析師先前預期博通晶片銷售 41.7 億美元、基礎設施軟體銷售 16 億美元。

第四財季財測關鍵數據

營收淨額：62.5 億美元至 65.5 億美元 vs. 62 億美元 (FactSet 調查的分析師預期)

調整後 EBITDA：37.44 億美元 (正負 7500 萬美元)，或占營收中值 58.5%。

Tan 表示，「我們對第四季的財測反映出無線技術的強勁增長，以及客戶對雲端和電信網絡的需求不斷激增，遠遠抵消了預期疲軟的企業表現。」