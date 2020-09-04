〈貴金屬盤後〉美股崩跌 市場趕忙變現 黃金挫至一週低點

週四 (3 日) 交易，黃金期貨價格收在一週最低點，美股崩跌，大盤幾乎弭平本週漲幅，令一些交易者趕忙拋售黃金以彌補股市虧損。

貴金屬新聞與分析內容供應商 GoldSeek.com 和 SilverSeek.com 總裁 Peter Spina 認為，「黃金跳躍式的價格，未來幾週市場將磨礪交易雙方情緒。」

他認為金價在 1900 美元區域將獲得強勁支撐，也相信黃金很快就會再次試著推回去 2000 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 6.90 美元或近 0.4%，收每盎司 1937.80 美元，為 8 月 27 日以來最低收盤價。

12 月白銀期貨價格下跌 52 美分或 1.9%，收每盎司 26.875 美元。

受到美國每週失業救濟請領人數下降的影響，但又在美國每月貿易赤字大增的消息找到支撐力，黃金週四早盤難以找到方向。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「美國請領失業救濟人數報告變好了，但貿易餘額數據確實糟透了。」

勞工部週四公布，8 月最後一週，初次請領失業救濟金人數下降了 13 萬人，經季調後為 88.1 萬人。然而，官方數據顯示，由於進口大幅回升，7 月貿易赤字大增 18.9％。

Aslam 表示，金價仍在 1900 美元之上，「這讓市場仍保有金價重返 2000 美元的希望。黃金漲勢最大風險事件就是週五將公布的美國非農就業報告，只有該報告數據相當強勁，才會打破金價上漲趨勢。」

與此同時，「美元指數過去 5 個月來已經大幅下跌，萬一在時序推進秋季時出現更強勁的經濟數據，可能會刺激美元從超賣的情況中反彈。」

「強勢美元可能會讓金價有點承壓，並讓金價在接近 2000 美元時處於橫盤走勢，但這只會是短期噪音，更大前景才是重要的，那些基本面的推動力很大程度上都有利於黃金。」

週四交易時間，ICE 美元指數大致沒有變動，該指數在觸及 2 年低點後，本週迄今約上升 0.5%。

Spina 認為，「在價格飛快上漲過後，黃金目前處於健康的鞏固階段，正在為下一次突破 2000 美元至新高點紀錄做準備。」

有鑑於此，Spina 相信現在是「囤積黃金的絕佳時刻，尤其是礦工，因為其交易價格相較歷史率來說仍相當便宜，甚至還沒追上這些新高價格。」

然而，近期新冠病毒的疫苗和有效療法陸續有進展，專家認為這拖累了貴金屬近期的價格，因疫情造成的不確定性可令市場追捧黃金，全球央行與政府也不得不拿出寬鬆方案以求紓困，這些在在有利黃金。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 提到，「如果疫苗即將問世，就可以放心假設央行將不再加速寬鬆政策。」

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