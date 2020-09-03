外資、投信聯手大買面板股30億元 記憶體也獲關注

台股今日成功收復月線，外資買超百億元，台指期也增持多單，現貨部分，今日外資以及投信火力集中在面板股，合計砸了近 30 億元，加碼友達、群創以及彩晶，另外記憶體廠同樣獲得外資、投信同步加碼。

今日外資再度轉為買超 106.37 億元；投信則反手賣超 3.87 億元；自營商與外資同調，買超 15.76 億元，三大法人合計買超 118.29 億元；台指期淨多單外資也與現貨同調，增加 1399 口，來到 2.85 萬口。

觀察外資現股買超，火力集中在面板股以及記憶體兩大族群，買超友達 11.4 萬張、彩晶 8.6 萬張、群創 2.9 萬張，合計買超近 23 萬張；另外，外資也加碼旺宏 1.7 萬張、華邦電 1.3 萬張、南亞科 8163 張。

其餘個股方面，外資今日也力挺台積電，加碼 1.3 萬張，另外買超逾萬張的還有合勤控、微星、國喬、以及航運股長榮、華航等個股。

外資賣超的部分，今日調節前二名分別是台灣 50 反 1 3.4 萬張、富邦 VIX 1.7 萬張，其餘遭外資賣超逾張的還包括統一、友訊以及聯電等個股，另外，外資今日也調節鴻海 7579 張。

投信今日則大買群創 4.7 萬張、友達 2240 張，同樣也買超長榮、華航，以及記憶體華邦電、旺宏等；不過，在賣超方面，投信今天除了調節鴻海逾 3000 張外，也減持台積電 1571 張、聯電 1230 張，同時也賣超正新、華通、京元電、技嘉等個股。