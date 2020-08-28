府院拍板 開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口

總統蔡英文今 (28) 日發表敞廳談話，針對美牛及美豬進口議題，經過近幾年的評估，已責成相關部門，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定出進口豬肉萊克多巴胺 (瘦肉精) 的安全容許值，及放寬 30 月齡以上的美國牛肉進口。

蔡英文下午偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄等人召開記者會，宣布有條件開放美豬、美牛進口。蔡英文強調，這是符合國家戰略目標的決定，要為台灣推開活路，走向全球經濟新舞台。

蔡英文指出，美中貿易戰為世界帶來結構改變，加大全球供應鏈重組，台灣因致力改革、防疫得當，經濟成長重回四小龍第一，同時迎來數十年來最大的台商回流潮，越來越多跨國企業也看好台灣加碼投資，成為台灣脫胎換骨的契機，接下來，我們要成為全球供應鏈重組的關鍵力量，必須跟全球經濟體加速連結，尤其是我們最堅定的戰略夥伴美國。

蔡英文表示，此時此刻，台美關係達到最好的狀態，美國從國會到企業界，都明確期待台美有更廣泛、深化的經貿往來，甚至對簽署 BTA 都樂觀其成，但是我們必須展現解決問題的決心，我國必須以同樣的國際標準對其他國家互惠開放。

蔡英文強調，今天的決定符合國際食品衛生標準的決定，政府有責任確保市場上所有食品，必須符合國家食品衛生標準，這一點我們沒有任何的妥協與讓步，並表示，因為時空環境的改變，使得過去沒有成就的條件，如今正逐步實踐，讓我們有空間進一步開放美牛及美豬進口的決定。