船舶長約效益發酵 正德Q2獲利創7年來同期新高

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，單季稅後純益 2094 萬元，年增 14.57%，創 7 年來同期新高，每股純益 0.14 元，正德表示，近兩年出售萬噸以下小船，同時購入 4-6 萬噸船舶，調整船隊後營運並以長約鎖住獲利，效益顯現。

正德第二季合併營收 1.93 億元，年減 3.3%，營業毛利 5865 萬元，年增 11.59%，毛利率為 30.43%，年增 4.06 個百分點，營業利益 4524 萬元，年增 15.05%，營業利益率 23.47 %，年增 3.74 個百分點。

正德上半年合併營收 3.85 億元，年減 2.35%，營業毛利 1.1 億元，年增 7.19%，毛利率 28.71%，年增 2.55 個百分點，營業利益 8423 萬元，年增 8.77%，稅後純益 4639 萬元，年增 26.88%，每股純益 0.3 元。

正德說明，配合市場發展趨勢與需求，加上成本控制得宜、船舶保養到位減少停租損失，整體效益逐季發酵，帶動上半年毛利較前一年度改善。

正德已於 5 月簽約購買載重噸數 1.65 萬噸散裝貨輪，在 6 月簽妥長約鎖住獲利並加入營運行列，同時，於 6 月簽署出售輕便型散雜貨輪 1 艘，減損損失 0.11 億元預計 8 月交船。

目前正德船隊數量有 15 艘 (含預計 8 月處分交船 1 艘)，其中 12 艘持有 1 年以上到 10 年長期租約，其餘 3 艘採 1 年內短期出租，租家主要營運航線已涵蓋全球，正德強調，目前營運政策即租約到期續約，以合理利潤和市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並慎選優質並具發展潛力的租家以提高獲利空間。

展望後市，正德指出，第一季因新冠肺炎疫情衝擊，散裝海運市場陷入極端低迷狀態，但隨著巴西鐵礦砂出貨大幅增加、第二季為農產品收成旺季，以及全球各地逐漸恢復經濟活動，而第三季將迎接北美穀物出貨旺季，再加上中國回補鐵礦砂庫存，散裝市況反彈力度將增強。