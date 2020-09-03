Google鬆口在雲林購地 不排除打造第三座資料中心

近期傳出 Google 在雲林科技工業區收購數萬坪土地，有意在台興建第三座資料中心。Google 今 (3) 日舉行 2020 智慧台灣計畫線上發表會鬆口，確實有在雲林購地，但並未透露具體建設時程及細節。

Google 發布 2020 智慧台灣計畫，針對振興與轉型二大方向，幫助台灣復甦經濟、恢復商機，並落實更深化的數位轉型，Google 將提供數位行銷、影音創作、程式開發、機器學習等各領域面向的人才培訓計劃。

Google 於 2013 年啟用位於彰化彰濱工業區的台灣首座資料中心，去年 9 月再宣布，第二座資料中心落腳台南科技工業園區，如今，Google 瞄準雲林，購入數萬坪土地，可望在台興建第三座資料中心。

Google 台灣總經理林雅芳表示，感謝經濟部工業局、國貿局及科技部、外貿協會、各縣市政府等合作夥伴的協助，讓 Google 逐步實現計劃目標，儘管今年遭遇新冠肺炎衝擊，但對台承諾仍維持不變。

林雅芳強調，Google 將繼續透過數位科技與人才培育方式，幫助疫情相對穩定的台灣持續「超前部署」，加快腳步活絡經濟，往前邁進全球趨勢的先端。

副總統賴清德致詞時也向 Google 投資台灣、深耕台灣表達感謝之意，賴清德指出，Google 把台灣當作亞太研發重要的地點，包含 Chrome 作業系統、行動平台、Pixel 手機、Nest 智慧音箱等，也提供很好的數位服務。

賴清德表示，Google 已成為智慧台灣最重要的夥伴之一，幫助成千上萬的中小企業拓展商務到海外。而 Google 的智慧台灣計畫與蔡政府打造數位島嶼的目標吻合，未來可望透過更多合作，創造「魚幫水、水幫魚」雙贏的局面。