大同市場派9/11起受理董事提名名單 支持林文淵任新董座

大同 (2371-TW) 市場派欣同、新大同公司將於 10 月 21 日舉行臨時股東會，並全面改選 9 席董事，欣同公司董事長林宏信今 (3) 日表示，預計 9 月 11 日起受理董事提名名單，以目前檯面上的人選，支持市場派三圓建設董事長王光祥推舉東森電視董事長林文淵擔任大同董事長。

林宏信指出，股臨會僅有一項議案，改選 9 席董事，包含 6 席一般董事與 3 席獨立董事，預計受理完名單後，9 月 23 日將完成審查。由於接獲主管機關通知後，經過三周籌備股臨會，目前尚未決定提名席次。

林宏信表示，最快下周開始討論董事候選名單，不過以目前已浮上檯面的人選來看，王光祥日前表態不會擔任董事長，推舉林文淵擔任新董座，欣同支持此做法。

對於近日大同股價大幅波動，股權是否有調整，對此，林宏信回應，欣同公司 3 年前約有 2.4 萬張、新大同約有 1.6 萬張，3 年後新同與新大同持股數分別升至逾 4 萬張與 2.4 萬張，儘管 7 月底，2 家公司調節約 1000 張，但股數比重至今仍有 3% 以上、約 7 萬多張。

新大同董事長楊榮光補充，王光祥為首的市場派則有 11% 左右，若加上外資，市場派約持有近 6 成股權，力拚拿下過半席次。

林宏信表示，大同營運因多家轉投資事業營運不佳，導致整體集團營運連年虧損，其中僅尚志資產較有獲利，若選為大同董事，會找專家進行開發，帶動大同轉為正向發展。