〈陸股盤後〉外資續賣 上證收黑 3400點站不穩

周四 (3 日)A 股開低震盪走低，美股雖然持續上漲創新高，但對陸股帶動效果有限。市場消息面上好壞分歧，中國 8 月份財新服務業 PMI 54，略優於預期，而印度政府宣布額外禁止 118 個中國 app。在沒有明確刺激性題材之下，陸股維持在大區間震盪來回。

外資今日再度賣超，本周已來均站在賣方，且成交量能也不到兆元人民幣，顯示市場心態不願積極追價。股市以類股快速輪動為主，對拉升大盤突破重要壓力區的刺激有限。

盤面上，民航機場、白酒、煤炭、醫藥等類股漲幅較大；農牧飼漁、保險、貴金屬、造船、環保、特斯拉等概念股則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.59%，報 3384 點；深證成指下跌 0.83%，報 13772 點；創業板指下跌 0.9%，報 2746 點。今日滬深兩市成交金額人民幣 9422 億元，日減 3%。

北向資金進出方面，周四北向資金共賣超人民幣 10.04 億元，其中滬股通買超人民幣 9.17 億元，深股通賣超人民幣 19.21 億元。外資已連續四個交易日賣超，合計賣超人民幣 160 億元。

產業消息

前一個交易日回檔的白酒類股，今日大幅反彈，金徽酒漲停、伊力特大漲 4.4%、洋河股份勁揚 7.2%、口子窖大漲 4.9%。

外傳中國將計劃全力支持發展第三代半導體產業，並寫進「十四五」規劃之中，半導體股應聲大漲，長方集團漲停、韋爾股份飆漲 9.2%、聚燦光電大漲 5.6%、國科微大漲 4.7%、中芯上漲 1.4%。

法人觀點

東吳證券表示近期上證仍脫離不了箱型整理格局。整體而言，目前上證站上各短期均線之上，但成交量的萎縮將限制市場上攻的力道。操作上建議投資人控制好部位，可留意證券類股，或是逢低加碼新能源汽車、新基建等具中期業績題材類股。

中原證券則認為上證與創業板指短期會持續保持震盪，但以創業板指表現會較佳。建議投資人短線可留意軟體服務、安控、汽車及證券等類股的投資機會，中線佈局則建議留意低估值的績優權值股。

