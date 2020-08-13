德意志證券撐了一年仍申請撤離台灣 金管會核准

德意志證券去 (2019) 年 7 月曾傳出要撤離台灣，後來澄清僅裁撤研究部門，不料，金管會今 (13) 日表示，德意志證券台北分公司目前僅辦理證券及期貨經紀業務，配合集團規畫，因此申請終止營業，並訂定最後營業日為 2020 年 8 月 17 日；是在 2016 年 1 月巴克萊證券撤台後，再次有外資券商撤台。

金管會證期局今天表示，德意志銀行集團德國總部 (Deutsche Bank) 於 2019 年 7 月對外發布集團組織重整計劃，將專注於銀行業務，並全面裁撤全球證券交易業務。德意志證券台北分公司目前僅辦理證券及期貨經紀業務，配合集團規畫，因此申請終止營業。

德意志證券台北分公司主要經營證券及期貨經紀，該公司 2019 年證券及期貨業務市占率分別為 0.18% 及 0.12%，在台灣的 14 家外資證券商中排名第 13 名，該公司業已協助現有客戶轉移至國內其他業者，因此該公司終止營業，對國內證券期貨業影響尚不重大。

金管會統計，外資券商今年上半年經紀業務量，較去年上半年整體增加 46%，顯示外資證券商在臺經營穩定成長；此外，外資券商去年的經紀業務量占國內整體經紀業務量的 24%，目前外資券商前 5 大分別為美林、瑞士信貸、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀。

金管會強調，為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來臺投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕臺灣。

此外，證期局官員解釋，一般聽到買賣超台股的「外資」，是指「外資法人」，而「外資券商」像是德意志證券等，則是「外資法人」買賣下單的機構，外資券商退出台灣市場，並不會影響到外資法人對台股的布局。