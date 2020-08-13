〈佳世達法說〉旺季效應及併購明泰挹注 下半年估逐季成長

佳世達 (2352-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長陳其宏表示，第三季仍有旺季效應，加上 8 月開始，網通廠明泰 (3380-TW) 併入財報，貢獻營收獲利，預計下半年營運可逐季增長，優於上半年。

陳其宏表示，目前第三季能見度不錯，其中，顯示器訂單看到 10 月，又以高端、電競等單價較高的產品成長動能強勁；醫療事業方面，新併入的國韶，酒精、消毒液產品同樣供不應求，另外中國醫院事業部分，也因當地疫情放緩，逐步回溫。

看好未來 5G 基礎建設陸續布建於電信營運商及企業專網，佳世達今年也提高明泰持股達 42.8%，並在 8 月起認列營收，預計後續持股進一步提升至 6 成後，對獲利挹注可望更加顯著。

陳其宏認為，在旺季以及併購挹注下，下半年審慎樂觀，預計可望維持逐月、逐季增長的態勢，整體營運可優於上半年，此外，疫情產生少接觸、零感染等趨勢，與去年在雲端、資安轉型布局相關，伴隨強化防疫與 5G 未來建設相關之投資，可望和夥伴共創轉型成長。

佳世達第二季稅後純益 9.49 億元，季增 307%、年減 6%，每股純益 0.48 元、上半年每股純益 0.6 元，前七月營收 972.5 億元歷史最佳，年增 2.8%。